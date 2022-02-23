Сусідня республіка може показати постановочні відео про "порушення повітряного кордону" Україною.

У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України попередили про загрозу військових провокацій з Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі Центру.

Зокрема, там розповіли про поширення відеозапису транспортування бомбардувальника Су-24 в прикордонному з Україною Іванівському районі Білорусі. У Центрі підтвердили, що Україна має на озброєнні літаки Су-24.

"За візуальною оцінкою транспортований літак є повністю непридатним для здійснення польотів, що робить його ідеальним "реквізитом" для постановочних відео зі знешкодження українського бойового літака, що порушив повітряний простір Білорусі. Подібне провокаційне відео може стати початком активної фази реалізації планів Білорусі з виправдання військової агресії щодо України", - попереджають у ЦПД.

Зазначимо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія досі може почати величезний військовий наступ на Україну, в тому числі з боку Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що Держприкордонслужба України запроваджує додаткові режимні обмеження в прикордонних регіонах.