Додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях.

Держприкордонслужба України запроваджує додаткові режимні обмеження в прикордонних регіонах.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зокрема, у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України (ОРДЛО та анексованим Кримом) та прилягають до морського узбережжя вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження:

перебування у прикордонні у нічний час,

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування,

рух транспорту (окрім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон.

Зазначається, що перш за все такі заходи запроваджені для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та іншим правопорушенням.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, здійснення польотів легкомоторних та безпілотних літальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу, об’єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об’єктів, що належать Державній прикордонній службі України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Звертається увага, що додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях. У зв’язку з цим особам, які мають необхідність перебування, проведення певного роду робіт у прикордонних контрольованих районах, прикордонній смузі, рекомендується ознайомитися з чинними режимними обмеженнями на сайті Державної прикордонної служби України. Накази прикордонних загонів можна знайти у розділі сайту "Про відомство/структура" за посиланнями на відповідний прикордонний загін.

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