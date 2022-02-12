Україна і надалі не планує це робити.

Україна не готує ніяких провокацій на території анексованого Криму та окупованої частини Донбасу, які можуть спричинити повномасштабне вторгнення Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Так він відповів на питання журналіста стосовно того, що Росія начебто готує можливу провокацію, таку як підрив опор Кримського мосту, аби спровокувати вторгнення в Україну.

"Ми чули про Кримський міст, ми чули про Чорнобильську станцію, ми чули про територію окупованих Донецької та Луганської областей, про інші об’єкти…, щоб звинуватити наших військових, звинуватити нашу країну нібито в цих речах. Ще раз наголошую – ми цими питаннями не займаємося і займатися не збираємося. Для нас життя людини – це є сама висока цінність, тому що ми є демократичною країною і не можемо нехтувати життям тих чи інших людей для вирішення незрозумілих для нас питань", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України зірвала спецоперацію російських спецслужб, у якій планувалося використати українських "тітушок" для провокацій у РФ.

СБУ встановила, що спецслужби РФ завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої було заплановано найближчими днями.