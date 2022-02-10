Затримані СБУ особи раніше організовували акти вандалізму над пам’ятником Степану Бандері в Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.

Служба безпеки України зірвала спецоперацію російських спецслужб, у якій планувалося використати українських "тітушок" для провокацій у РФ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"СБУ викрила громадян України, які за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ. Такі дії країна-агресор могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну", - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що спецслужби РФ завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої було заплановано найближчими днями.

За участь у провокаціях їм обіцяли по 4 тис. дол.

"Куратори запевнили "тітушок", що після того, як завдання буде виконано, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання", - зазначають в СБУ.

Вказується, що співробітники Служби безпеки України запобігли цьому сценарію - організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано в Києві та області.

За інформацією СБУ, дані особи вже неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України. Зокрема, встановлено, що зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником Степану Бандері в Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.

Також повідомляється, що один із затриманих створив так зване "силове крило", до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану.

За результатами санкціонованих обшуків було вилучено вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці затримали в Києві ворожого агента, який готував теракт. Місцевого жителя завербували представники однієї з білоруських держструктур.

А у Харківській області контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, якого завербували російські спецслужби.

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