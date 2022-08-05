Водночас, якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але також її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Україні пропонується конфіскувати понад 900 об'єктів, які належать Російській Федерації.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

Президент повідомив, що провів сьогодні нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів.

"Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота продовжується. Ще більш ніж 900 об’єктів, які належать саме російській державі, пропонується конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але також її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде направлено на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором", - наголосив Зеленський.

Також він повідомив, що заслухав результати роботи групи з розробки і впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном.

"Всі наші партнери активно над цим працюють – в Європі, в США йде робота над законопроектами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України", - зазначив президент.

"І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, в Одеській області та в інших регіонах України – це те, за що Росія обов’язково заплатить: і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке Росія втрачає з кожним ударом по нашій території", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Кабінет міністрів затвердив перелік російського майна і активів на території України, які будуть конфісковані на користь держави.

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