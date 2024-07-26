На думку аналітиків, це означає, що Міноборони РФ на третій рік війни навчилося діяти на випередження.

Російські війська перемістили вертолітні бази та винищувачі-бомбардувальники подалі від українського кордону. Це нівелює ефект від дозволу Україні бити по території РФ ракетами на кшталт ATACMS, пише українська OSINT-команда Frontelligence Insight у своїй закритій розсилці, повідомляють "Важливі історії".

Аеродроми, розташовані за кілька сотень кілометрів від кордону, дозволяють ПКС РФ бити по території України керованими авіабомбами. Так, значну роль у цих ударах відіграє 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк на воронезькій базі "Балтимор".

Аналіз знімків російських авіабаз та інших частин свідчить, що ще в середині червня ЗС РФ перемістили левову частку цінної техніки вглиб країни:

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Реактивні літаки прибрали з воронезької авіабази "Балтимор" (вони стояли за 200 км від кордону).

Бойові вертольоти прибрали з великих прикордонних баз на більш дрібні та розосереджені місця дислокації. Так, спорожніла вертолітна база в Ровеньках Бєлгородської області.

Мобільні центри управління польотами, радари і ППО зникли з прикордонних баз ПКС.

Підрозділи матеріально-технічного забезпечення, які раніше обслуговували прикордонні підрозділи, перенесли в далекі регіони.

Це означає, що Міноборони РФ на третій рік війни навчилося діяти на випередження. Раніше передислокація не відбувалася, доки ЗСУ не завдадуть значної поразки, як у випадку з ударом по аеродрому окупованого Бердянська в жовтні 2023 року, коли понад 10 вертольотів ПКС знищили ударом.

"При цьому віддалення авіації РФ від кордону ніяк не позначиться на частоті й точності ударів по Україні. Тепер противники поставок Україні на Заході можуть аргументувати свою позицію тим, що бойова ефективність поставок ракет значно нижча за ризики ескалації конфлікту", - вважають експерти.

Удари по території РФ

Президент США Джо Байден дозволив ЗСУ використовувати американську зброю для ударів по РФ ще наприкінці травня, пізніше до рішення долучилися інші країни НАТО.

Українські військові бачать результати нової стратегії, орієнтованої на кордон, після того, як Білий дім послабив обмеження на використання Києвом зброї, наданої США, для атаки на російські цілі прямо через кордон, заявив головний представник Пентагону.

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