За словами експерта, спочатку було завдано серйозного удару по електропідстанції, яка живить, зокрема, і летовище.

Аеродром у Липецьку (Російська Федерація) є однією з основних цілей для Збройних сил України. Про це в коментарі для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, спочатку було завдано серйозного удару по електропідстанції, яка живить, зокрема, і летовище. Вже після цього було ураження самого військового об'єкта.

"У росіян велика проблема, адже на цій електропідстанції ще й висять цивільні об'єкти", – уточнив Світан. Відео дня

Він підкреслив, що у випадку знищення електропідстанції або будь-яких розподільних енергооб'єктів "лягає" електроенергія і в найближчих районах.

Світан також прокоментував наслідки боїв у Курській області для росіян. За словами військового, у росіян виникла серйозна проблема, оскільки була перерізана залізниця у районі Суджі, якою йшло пальне - зокрема, Мозирський НПЗ у Білорусі качав практично весь вироблений дизель росіянам на Східний фронт. Тепер цей потік перекритий. При цьому ще одна залізниця перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

"У росіян зараз буде проблема з дизелем: перекидати великою дугою – це додатково кілька десятків годин", – резюмував Світан.

Удар по військовому аеродрому в Липецьку

В ніч на 9 серпня ЗСУ вдарили по аеродрому "Липецьк" у РФ. Зокрема, під час атаки було вражено склади з керованими авіаційними бомбами.

Згодом з'явилися супутникові знімки наслідків удару. На знімках можна побачити, що низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись як склади, повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа.

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