Велика частина пусків росіян є "тупою, а не точною".

Росії не вистачає високоточних ракет у війні проти України, а її збройні заводи не в змозі виробляти достатньо, щоб задовольнити попит.

Про це пише Financial Times з посиланням на західних офіційних осіб.

Обмеження у сфері поставок зброї в Росію і вплив західних санкцій означають, що Москві доводиться транспортувати ракети з інших частин країни в Україну, заявили офіційні особи в п'ятницю.

"Їхні запаси обмежені, вони виснажуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", — сказав один західний чиновник, маючи на увазі крилаті ракети морського базування.

У Пентагоні бачать, що росіяни спізнюються у своїх поставлених цілях захопити схід Україні і рушити на південь.

"Ми вважаємо, що вони мали намір просунутися набагато далі в плані повного оточення українських військ на сході, і вони не змогли з'єднати північ з півднем. Насправді вони і близько не підходять до того, щоб з'єднати північ з півднем, оскільки українці продовжують чинити опір", — сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

За словами співрозмовника, більшість російських ударів зосереджена в східній частині Донбасу і прибережному місті Маріуполі. Велика частина пусків є "тупою, а не точною".

"Ми думаємо, що це говорить про проблеми, з якими росіяни стикаються з поповненням (високоточних боєприпасів)", — сказав офіційний представник США.

Західний чиновник сказав, що труднощі Росії з поповненням запасів керованої зброї були викликані як "якістю їхньої промислової бази", так і західними санкціями, які "обмежують їхню здатність нарощувати потенціал в той час, коли необхідно мати ефект на полі бою".

Просування Росії на Донбасі, на думку американців, було "повільним і нерівномірним", оскільки її сили зустрічають жорсткий опір України, рашисти намагаються винести уроки з минулих помилок. Вони домоглися обмеженого наступу на південний схід і південний захід від Ізюма і на міста Слов'янськ і Барвінкове.

США вважають, що Росія намагається перекинути сили на північ з Маріуполя, але і там просування йде повільно.

В іншому місці російські сили обстріляли центр і захід України, щоб спробувати перешкодити Україні поповнити і зміцнити свої війська на півдні і сході.

За словами чиновника, недавні удари по Києву були націлені на військово-виробничі потужності, а удари по житлових районах "могли бути промахами".

Війна в Україні: оновлені дані

Тривають наступальні дії РФ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Армія РФ завдає авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.

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