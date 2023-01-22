З цього приводу Буданов бачився з головою СБУ Іваном Бакановим. Це була їхня остання зустріч.

Банкір, учасник українсько-російських переговорів Денис Кірєєв, якого навесні ліквідували як російського шпигуна, був штатним працівником ГУР МО, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Чи був Кірєєв російським шпигуном, однозначно ні, не був. Це, мабуть, єдине, що я вам прокоментую… Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше - розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники - це факт", - відповів Буданов.

За словами Буданова, співробітники СБУ запросили Кірєєва до центральної будівлі спецслужби, проте за кілька кварталів від цієї будівлі вбили. "Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все", - сказав Буданов.

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З цього приводу Буданов бачився з тоді іще головою СБУ Іваном Бакановим. Це була їхня остання зустріч.

Буданов пояснив, що Кірєєву дали завдання затягнути переговори з Росією, щоб "виграти час": "Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону".

На запитання, хто, на думку Буданова, міг підлаштувати вбивство, очільник ГУР відповів, що у цих людей "було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога".

"Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю", - висловився Буданов. На уточнення, чи ці люди з України, він зазначив: "Перш за все з української сторони. Це перш за все".

Загибель Кірєєва – що відомо

5 березня низка ЗМІ повідомили про вбивство силовиками СБУ учасника переговорного процесу з Росією у перші дні повномасштабного вторгнення Дениса Кірєєва.

Спецслужби підозрювали його у держзраді. Ліквідацію "агента" у правоохоронних органах не коментували.

Лише у січні на Wall Street Journal вийшов великий матеріал про те, хто такий Кірєєв. Як повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов, він сам просив Кірєєва вирушити на переговори в Гомельську область.

Також зазначається, що у Кірєєва ("людини" проросійського політика часів Януковича Клюєва) були зв’язки як в українських, так і в російських спецслужбах. Саме він, за словами Буданова, й попередив ГУР про наміри Росії захопити Київ 24 лютого.

Водночас 19 січня в Офісі президента заперечили, що Кірєєв входив до складу української делегації у переговорах з РФ, а його загибель була наслідком "поганої координації між силовими структурами".

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