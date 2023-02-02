Найбільший інтерес до добровільної здачі в полон є у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей.

У січні кількість звернень російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон, зросла майже на 50% .

Про це у Telegram повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. В повідомленні зазначається, що кількість звернень для здачі в полон російських військових зростає.

"Сайт проекту "Хочу жити" у січні відвідало 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – з Росії та 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій). Найбільший інтерес до можливості добровільно здатися в полон спостерігається у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей РФ. Серед жителів України переважна більшість – це жителі Донецької області та АР Крим. Зокрема, лише з міста Севастополя сайт проекту в січні відвідало 59 тисяч користувачів", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що за весь час роботи проекту з 15 вересня 2022 року надійшло понад 7,6 тис. звернень росіян та жителів тимчасово окупованих територій України, а у січні 2023 року кількість звернень зросла майже на 50%.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначає, що здебільшого звертаються військові ВС РФ та члени їхніх родин, а також громадяни, яким загрожує мобілізація.

Як зазначається, утримання військовополонених, які добровільно здалися в полон через проект "Хочу жити", відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій, вони за власним бажанням можуть повернутись додому в результаті обміну або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.

Здача російських військових у полон

"Хочу жити" – український державний проект, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проект було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

18 вересня у рамках роботи координаційного штабу було відкрито Єдиний центр та цілодобову "гарячу лінію" для прийому звернень від російських військових та їхніх родин про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.

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