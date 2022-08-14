У небі над містом піднявся чорний та густий дим.

Останнім часом на тимчасово захоплених територіях в російської окупаційної влади одні проблеми. Чергові неприємності спіткали їх у Бердянську Запорізької області.

Про черговий вибух у місті повідомили місцеві телеграм-канали за інформацією мешканців. За їх словами, він трапився на території місцевого порту.

Вони також розповіли, що у небі над містом піднявся чорний та густий дим. Наразі подробиці уточнюються.

Найімовірніше, це наслідки удару українських захисників. Рашисти часто обладнують бази або склади боєприпасів на захоплених промислових об'єктах.

"Бавовна" для окупантів

Вчора, 13 серпня, в окупованому Мелітополі, Маріуполі та Новій Каховці пролунали потужні вибухи.

У Новій Каховці ЗСУ атакували електромеханічний завод, на якому орки зберігали зброю і боєприпаси. У Мелітополі вибух трапився у місці скупчення військових РФ - у будівлі військкомату. У випадку з Маріуполем звуки вибухів було чути навіть за межами міст, також місцеві чули стрілянину в районі Азовстальської.

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