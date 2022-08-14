У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух / фото з соцмереж

Останнім часом на тимчасово захоплених територіях в російської окупаційної влади одні проблеми. Чергові неприємності спіткали їх у Бердянську Запорізької області.

Про черговий вибух у місті повідомили місцеві телеграм-канали за інформацією мешканців. За їх словами, він трапився на території місцевого порту.

Вони також розповіли, що у небі над містом піднявся чорний та густий дим. Наразі подробиці уточнюються.

Найімовірніше, це наслідки удару українських захисників. Рашисти часто обладнують бази або склади боєприпасів на захоплених промислових об'єктах. 

фото з соцмереж

"Бавовна" для окупантів

Вчора, 13 серпня, в окупованому Мелітополі, Маріуполі та Новій Каховці пролунали потужні вибухи. 

У Новій Каховці ЗСУ атакували електромеханічний завод, на якому орки зберігали зброю і боєприпаси. У Мелітополі вибух трапився у місці скупчення військових РФ - у будівлі військкомату. У випадку з Маріуполем звуки вибухів було чути навіть за межами міст, також місцеві чули стрілянину в районі Азовстальської. 

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