За словами Арестовича, з 2015 року Росія здійснює анексію Донбасу.

Доля мирного процесу на Донбасі вирішиться після 1 жовтня, переконаний спікер української делегації на мінських переговорах Олексій Арестович.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Росія, за його словами, в даний час продовжує анексувати українські території.

"Анексія Донбасу де-факто вже йде, вона почалася з березня 2015 року, коли Росія встановила на окупованих територіях Донбасу рублеву зону. Зараз вони качають тему з паспортами, вирішуючи багато питань, зокрема, голосування за списками Єдиної Росії на виборах до Держдуми у вересні", - сказав він.

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Арестович також уточнив, від чого залежатиме доля переговорного процесу щодо Донбасу.

"Йде кілька цікавих процесів. Перше-це зустріч Байдена і Путіна, вона багато чого вирішить. Друге-можлива зустріч Зеленського і Путіна, вона також може багато вирішити або не вирішити. Третє-Заміна Меркель на чолі Німеччини, яка повинна відбутися у вересні, вибори до Держдуми, і кудись повинні дітися російські війська з наших кордонів, тому що навчання Захід-2021 якраз будуть на початку вересня. Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом, тоді переформатується ситуація в Європі, стане зрозуміло, що з Північним потоком, яка ситуація в чотирикутнику ЄС-США-Росія-Україна", - сказав він.

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Автор: Юрій Годован