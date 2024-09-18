На складі супротивники, зокрема, зберігали ракети до реактивної системи залпового вогню "Град", зазначили у Центрі протидії дезінформації.

У Тверській області Російської Федерації на складі міста Торопець росіяни зберігали п'ять видів різних ракет.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (робочий орган Ради національної безпеки і оборони України) Андрій Коваленко. "На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до (реактивної системи залпового вогню, - Ред.) "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN-23", - повідомив Коваленко.

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Важливі новини Росії - що вже повідомлялося про атаку дронів

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 вересня місто Торопець Тверської області Росі атакували дрони, ймовірно, влучивши у склад боєприпасів. Через значну пожежу та детонацію, губернатор області Ігор Руденя наказав частково евакуювати населення. Місцевих мешканців вивозять до сусіднього міста - Західної Двіни.

Російська влада, як завжди, не визнала ураження важливого об'єкту. Замість цього, місцева влада заявляє, що "внаслідок падіння уламків БПЛА" спалахнула пожежа.

Варто зазначити, що після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, безпілотники вже не раз атакували різні російські об'єкти, які допомагають окупантам продовжувати агресію проти українців.

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