Роман Барвінок-Скрипаль пішов до війська добровольцем ще в 2016 році, а потім воював у лавах УДА та в морській піхоті.

У суботу, 20 серпня, захищаючи Україну від російських загарбників загинув 29-річний військовий, музикант і активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

Про це розповіла офіцер Збройних сил України Олена Білозерська. За її словами, його батько також загинув на цій війні з росіянами більше двох місяців тому.

Роман пішов до війська добровольцем ще в 2016 році, а потім воював у лавах УДА та в морській піхоті.

"Він був дуже крутим скрипалем. Банально, але - так, міг би заробляти музикою і не паритись. А ще - не підлягав призову через поганий зір, але приховав свої проблеми і воював спершу в добровольцях, з нами в УДА, а потім у морській піхоті. Став професійним кулеметником, працював з "дашкою" і "утьосом". По черзі просто в окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Коли він грав, бувало, що припинялася стрільба, бо наші слухали і вороги теж. Ще він добре грав на гітарі і непогано співав", - розповіла Білозерська.

Вона також зазначила, що в березні Роман отримав поранення, але попри це прикривав відхід побратимів.

"Коли всі вийшли, кілька кілометрів добирався до медиків, за що отримав орден "За мужність". Про нагородження, побачивши знайоме прізвище в указі президента, йому повідомила я. Він був дуже здивований і щиро вважав, що не зробив нічого, гідного нагородження. Після шпиталю повернувся на фронт", - сказала Білозерська.

У Романа Барвінок-Скрипаля залишилися дружина та дитина.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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