Неїжпапа стверджує, що для десантування треба панування і в повітрі, і на морі.

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, як вдалося уникнули десантування російських окупантів на півдні в перший день війни.

"Щоб ви розуміли, десантна операція – одна з найскладніших морських операцій взагалі. При її проведенні задіяні всі роди військ флоту. Перші, звісно, це десантні кораблі, безпосередньо морська піхота. Але це і кораблі вогневої підтримки, це авіація", - сказав він в інтерв'ю УП.

Неїжпапа стверджує, що для десантування треба панування і в повітрі, і на морі.

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"На той момент противник мав таке панування. Але все ж таки морська десантна операція, як правило, проводиться в напрямку основного удару противника. Вона починається при створенні відповідних умов на суходолі. Після повномасштабного вторгнення противник просунувся до Миколаєва, потім пішов на північний захід в обхід Миколаєва в напрямку Вознесенська, щоб увійти в тил Одеської області. Якби тоді наша 80-та бригада Десантно-штурмових військ не зупинила ворога під Вознесенськом, тоді були б створені умови для того, щоб русня почала десантну операцію в Чорноморській операційній зоні", - сказав він.

За його словами, наші військово-морські сили не стояли на місці.

"Ми здійснювали мінне оборонне загородження на доступних для десанту ділянках. З перших днів підрозділ артилерії морської піхоти й інших бригад, які дислокувалися на той час на Одещині, були заведені в район вогневих позицій. Посилили радіотехнічну, радіолокаційну розвідку як із залученням радіотехнічних постів, так і безпілотних комплексів "Байрактар", щоб виявляти десант противника. Тобто ми готувалися теж до таких дій противника. Так, десантування не відбулися, тому що не було на той час створено умов на суходолі, в першу чергу. По-друге, ви знаєте цю історію, коли ми перший раз ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмірал Ессен". А потім був той же крейсер "Москва". І противник зрозумів, що просто так зайти до наших берегів, не втонувши, буде дуже важко. Тому, звісно, він відмовився від морської десантної операції", - пояснив командувач.

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