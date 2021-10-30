Рачугін служив у 2016-2020 роках в 54 окремій механізованій бригаді. У березні 2021 року за контрактом почав службу у лавах 17 окремої танкової бригади.

Сьогодні у Запоріжжі провели в останню путь старшого солдата Віктора Рачугіна, військовослужбовця 17 окремої танкової бригади, який загинув 27 жовтня під час прицільного обстрілу позицій в біля н.п. Новотошківське, Луганської області.

Про це повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

"Без сина, брата, батька залишились мати, сестра та десятирічний син Єгор. Віктор народився і виріс у Запоріжжі, закінчив середню школу, набув спеціальну освіту, працював за фахом. У березні 2021 року уклав контракт щодо проходження військової служби у ЗСУ. Обіймав посаду старшого оператора відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17 окремої танкової бригади", - йдеться у повідомленні.

Церемонія прощання та чин похорону за бажанням родини відбулися на Алеї захисників України у парку Металургів.

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Заступник командира 17 ОТБр з морально-психологічного забезпечення підполковник Юрій Коник передав рідним грамоту пошани від головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Валерія Залужного.

Поховали старшого солдата Рачугіна на цвинтарі Святого Миколая. Згідно військового ритуалу поховання присутні віддали останню шану Герою під звуки салюту та гімну України.

Зазначається, що у період з 2014 по 2021 рік Запорізька область втратила 125 військовослужбовців ЗСУ, які загинули, захищаючи недоторканість та територіальну цілісність України.

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Автор: Ірина Погоріла