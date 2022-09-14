Також до її "обов’язків" входило виявлення на захопленій окупантами території родичів українських військових.

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ у Запоріжжі, яка передавала ворогу дані про партизанів на окупованих територіях та місцезнаходження схронів із боєприпасами ЗСУ.

Як повідомляє СБУ, жінка прибула у місто під "легендою" волонтерки, а насправді виконувала завдання РФ щодо виявлення дислокації підрозділів ЗСУ.

Зазначається, що ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення.

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"Від свого російського "куратора" вона отримала позивний "007" та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону. Для маскування своїх злочинних дій поплічниця агресорів представлялась місцевою волонтеркою. На тимчасово окупованій території вона, через свої особисті зв’язки, збирала установчі дані на учасників партизанського руху на півдні для їх подальшого виявлення", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, наступне вороже завдання агентки було налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

"Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували зловмисницю", - зазначили у відомстві.

Наразі слідчі повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Офісі генпрокурора також уточнили, що затриманій ворожій агентці 19 років.

За даними прокурорів, вона також збирала та передавала ворогу дані про місцезнаходження схронів із боєприпасами ЗСУ. Також до її "обов’язків" входило виявлення на захопленій окупантами території родичів українських військових.

Як писав УНІАН, в Одесі затримали агента російських спецслужб, що збирав розвіддані, які окупанти використовують для визначення потенційних цілей серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації.

Кілька днів тому на заході країни було затримано екс-очільника СБУ Харківської області. Його підозрюють у держзраді.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Протягом тижня українським захисникам вдалося звільнити понад 3,8 тисяч квадратних кілометрів території Харківщини.

Наразі оборона росіян на Харківщині зосереджена по річці Оскіл - поблизу адмінкордону Луганської області, проте їй загрожує прорив українських сил, зауважили в Інституті вивчення війни.

Водночас окупанти не покидають спроб захопити Донбас. Протягом 13 вересня ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах восьми населених пунктів: Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

У США вже коментують успіхи початку наступальних операцій ЗСУ. Так, у Пентагоні зазначили, що вони й не сумнівалися у спроможності українців просунутися на таку відстань углиб окупованих РФ районів. Американський президент Джо Байден, своєю чергою, відповів, що "Україна досягла значного прогресу": "Але я думаю, що це буде довгий шлях".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 53 650 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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