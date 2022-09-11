Затримання відбувалося в одній з областей на заході України.

Затримали Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області. Екс-силовику висунули підозру.

Про це пише Суспільне з посиланням на два джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовників, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. У ДБР на запити журналістів не відповіли. Не вдалося зв'язатися і з самим Дудіним.

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Як пише Суспільне, затримання відбувалося в одній з областей на заході України.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня президент України Володимир Зеленський звільнив очільника СБУ Харківщини Романа Дудіна за те, що "не працював на захист міста, а думав тільки про себе особисто".

Він додав, що мотиви керівника СБУ області з'ясовуватимуть правоохоронці.

19 липня президент Володимир Зеленський призначив Олександра Куця начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області.

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