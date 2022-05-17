Перед відправленням до колонії окупанти піддають затриманих громадян багатогодинним допитам та тортурам із застосуванням електричного струму.

Понад 3 тисячі цивільних жителів Маріуполя російські окупанти утримують у "фільтраційній в’язниці" - колишній виправній колонії № 52 в селищі Оленівка Донецької області.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Серед заручників близько 30 волонтерів, які намагалися завезти до Маріуполя гуманітарну допомогу та врятувати жителів. Перед відправленням до колонії окупанти піддають затриманих громадян багатогодинним допитам та тортурам із застосуванням електричного струму. Строк "фільтрації", тобто перебування у колонії - 30 діб. Для "особливо неблагонадійних" - активістів, колишніх військових, правоохоронців він продовжується ще на місяць", - заявила омбудсмен.

Вона наголосила, що захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні. Я закликаю міжнародну спільноту визнати РФ державою, що підтримує та здійснює тероризм!" - підкреслила Денісова

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

В окупованих населених пунктах росіяни звірствували - розстрілювали, грабували, ґвалтували та знущалися з мирних жителів, а також насильно депортують.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповідав, що росіяни створили чотири фільтраційних табори для жителів, яких депортують до Росії, і піддають цивільне населення різноманітним тортурам. Зокрема, змушують камінням здирати татуювання. Тільки за один день 6 травня окупанти депортували з Маріуполя 373 людини.

За словами омбудсмена Людмили Денисової, Російська Федерація готувалася до масової депортації українських громадян на свою територію ще з початку року.

При цьому вона повідомила, що окупанти вивезли з "ЛДНР" понад 2 тисячі дітей-сиріт, яким планують надати громадянство РФ.

Крім того, начальник Попаснянської районної військової адміністрації Микола Ханатов повідомив, що російські військові вивозять жителів тимчасово окупованого міста Попасна Луганської області, погрожуючи зброєю в не підконтрольні Україні Первомайськ та Стаханов.

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