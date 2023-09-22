Також у Силах оборони поділилися інформацією про те, як ворожий флот ховається в акваторії Чорного моря за цивільними суднами.

Російські загарбники бомбардують острів Зміїний, щоб, зокрема, зашкодити цивільному судноплавству.

Як повідомила на брифінгу керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, у напрямку Зміїного ворог намагається демонструвати своє панування шляхом використання тактичної авіації зі скиданням керованих авіабомб. При цьому, він тримає літаки на відстані, яка недосяжна для протиповітряної оборони ЗСУ.

"Вони (окупанти – УНІАН) намагаються шкодити цивільному судноплавству, скидаючи там керовані авіабомби… Нагадаю, що райони навколо острова можуть бути заміновані морськими мінами, а скидання там керованих авіабомб може спричинити додаткову детонацію", - наголосила Гуменюк.

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Вона додала, що Сили оборони намагаються розгорнути й забезпечити функціонування гуманітарного морського транспортного коридору, і це не дає ворогу спокою.

Водночас, за її словами, є очевидним, що світова спільнота довіряє Силам оборони України. Доказ цього – судновласники вже почали користуватися гуманітарним морським коридором, який запропонували ВМС ЗСУ.

Також Гуменюк прокоментувала загальну ситуацію в акваторії Чорного моря, зазначивши, що вона залишається досить напруженою, хоча ворог й розуміє, що не може бути впевненим у безпеці свого військового флоту.

"Вони намагаються переховуватись за цивільним судноплавством, створивши той самий район огляду неподалік Керченської протоки. Накопичують там цивільні судна, за якими переховуються…", - розповіла вона.

Керівник прес-центру уточнила, що район, який умовно можна окреслити як східне узбережжя Криму, в напрямку Новоросійська, російські окупанти поки що вважають для себе більш менш безпековим.

Атаки росіян на Зміїний

Російська армія часто завдає ударів по острову Зміїний. Проте ЗСУ дають відповідь, наприклад, нещодавно поблизу острова українські захисники знищили багатофункціональний ворожий дрон "Форпост", вартість якого складає близько 6 мільйонів доларів. Такий дрон здатен не тільки вести розвідку, але й підсвічувати лазером цілі для високоточних боєприпасів.

Острів Зміїний: що варто про нього знати

Острів Зміїний (Одещина) – один з найважливіших стратегічних об'єктів акваторії Чорного моря. Російські військові окупували його у лютому 2022 року. Наприкінці червня 2022 року Зміїний вдалося звільнити. На цьому острові загарбники намагалися, зокрема, облаштувати комплекс "прикриття" свого флоту, який став досить уразливим після ураження флагмана – крейсера "Москва".

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