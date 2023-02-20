Речник ПС ЗСУ вкотре нагадав, що ППО не може на сьогодні збивати балістичні ракети "Кинжал".

Російські загарбники змінюють підхід до обстрілу території України, який використовували в осінньо-зимовий період.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він наголосив, що ворог використовує для обстрілу території України "все, що має під руками, навіть повітряні кулі пішли в хід".

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"При цьому можна говорити, що ці кулі є примітивним методом, але це повітряна ціль і на неї потрібно реагувати, бо поміж тими кулями можуть бути й інші цілі – розвідувальні безпілотники", - пояснив речник.

Ігнат зазначив, що ворог випускає ракети не лише вдень, але і в нічний час - "нестандартний підхід, хоча, якщо пригадаємо перші дні вторгнення, то тоді і вночі, і вдень безперестанку обстрілювали нас ракетами". На його думку, нічого нового в цьому немає, змінилася лише тактика.

"Раніше це була тактика застосування "шахідів" уночі - в період з 23-ї до 3-ї ночі, коли вилітали з південного напрямку і атакували Україну, а вже на ранок, розуміючи, де є ППО, робили певні корективи, щоб зранку випустити ракети", - сказав він.

Речник нагадав, що так восени і взимку ворог обстрілював об’єкти критичної інфраструктури України. А зараз вже стріляють "не тільки по об’єктах критичної інфраструктури".

"Тобто ворог змінив отой стандартний підхід осінніх атак нашої інфраструктури. Зараз уже зима закінчується і зрозуміло, що може бути зміна цієї стратегії, бо ворог не досягнув бажаної мети – ввести країну в блекаут", - зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що всі переговори з партнерами, їхня допомога сприяють посиленню України сучасними засобами ППО, які можуть працювати і по балістичних ракетах.

При цьому речник ПС ЗСУ знову підкреслив, що ППО не може на сьогодні збивати балістичні ракети "Кинжал".

"Хіба що їх можна збити у Facebook чи в якомусь телеграм-каналі", - додав він і закликав не розповсюджувати неперевірену інформацію.

Обстріли України: деталі

Восени Росія почала застосовувати тактику масованих ракетних ударів по об'єктах критичної цивільної інфраструктури, зокрема енергетики, тепло- і водопостачання. Для таких атак росіяни також застосовують іранські дрони-камікадзе. Утім, кількість ракет, які Росія може використовувати для таких атак, невпинно зменшується. Відповідно знизилася частота ракетних обстрілів.

Як зазначила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, Російське військове командування стало частіше вдаватися до обмежених ракетних ударів замість колишніх масованих залпів. За її словами, російське командування переконалося, що стара тактика масованих ударів результату не дала через високу ефективність української системи ППО.