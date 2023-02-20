Зокрема, росіяни почали ховати ракети у річищах річок, щоб вони рухалися якомога нижче на шляху до цілі та могли долати українські засоби ППО.

Росія почала використовувати нестандартні методи завдання повітряних ударів по території України.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. Зокрема, росіяни почали завдавати ракетних ударів вночі.

"Противник почав використовувати нестандартні методи завдання ударів. Почав використовувати й нічні удари, вже й вночі б'є ракетами. Раніше це були "шахеди" у нічний час, а зранку при масованих ударах були вже ракети різних типів", - розповів він.

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За словами Ігната, російські окупанти почали ховати ракети у річищах річок, щоб обійти системи ППО.

"Використовують і річку Дністер, і Південний Буг, щоб якомога нижче ракета могла бути притиснута до землі на шляху до цілі. І таким чином їм десь вдається долати ті засоби ППО, які можуть ракету потенційно знищити", - сказав речник ПС ЗСУ.

Також росіяни почали частіше запускати ракети, але в значно меншій кількості. Ігнат наголосив, що через усе це варто бути більш пильними у наступні дні.

Ракетні удари росіян

Як повідомляв УНІАН, цієї осені Росія почала застосовувати тактику масованих ракетних ударів по об'єктах критичної цивільної інфраструктури, зокрема енергетики, тепло- і водопостачання. Для таких атак росіяни також застосовують іранські дрони-камікадзе. Утім, кількість ракет, які Росія може використовувати для таких атак, невпинно зменшується. Відповідно знизилася частота ракетних обстрілів.

Як зазначила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, Російське військове командування стало частіше вдаватися до обмежених ракетних ударів замість колишніх масованих залпів. За її словами, російське командування переконалося, що стара тактика масованих ударів результату не дала через високу ефективність української системи ППО.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи нібито стягування російської авіації до кордонів, заявив, що Росія має потужне авіаційне угруповання, але Україна має, чим їх бити. За його словами, кількість стягнутих Росією літаків не змінилася з початку вторгнення, вони перебувають на 40 летовищах у Білорусі, РФ та окупованій Україні.

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