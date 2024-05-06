На знімках супутника щодо удару ГУР по Криму помітне влучення по пірсу / Колаж УНІАН, фото Радіо Свобода "Схеми", фото скріншот

Удар українських розвідників по Криму дроном Magura V5 - супутник показав пошкодження пірса, де стояв катер Росії.

Відповідні знімки з місця удару зробив Planet Labs. Їх в мережі опублікував проект Радіо Свобода "Схеми". ЗМІ заявляє:

""Схеми" встановили точну локацію та публікують знімки Planet Labs, на яких видно місце влучання та пошкоджений внаслідок цього пірс, до якого був пришвартований російський катер".

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Місце удару по катеру РФ в Криму від 6 травня / фото Радіо Свобода "Схеми"

Зазначимо, що удар реалізували 6 травня. Йдеться про пошкодження швидкісного катера Росії з серії "Мангуст". Деталі про спецоперацію розкрив представник ГУР Андрій Юсов.

Що сказав Юсов щодо удару по російському катеру в Криму

Сьогодні Юсов у коментарі щодо удару по катеру з серії "Мангуст" заявив, що його не лише пошкодили. "Підтверджуємо не лише ураження, а й власне знищення швидкісного катера серії "Мангуст", - сказав Юсов.

Він уточнив, що йдеться про доволі новітню розробку Росії, яку ворог використовував у чорноморській акваторії. Юсов оцінив, що операція коштувала окупантам понад 120 млн доларів - точна сума залежить від оснащення катера, який знищили українців. Також представник ГУР уточнив, що разом з катером знищено все, що той мав на борту. Йшлося про БК і озброєння.

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