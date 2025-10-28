Удар бєлгородській дамбі затопив позиції росіян і відрізав їх від кордону, - The Telegraph

Після прориву дамби вода хлинула в окопи російської армії, залишивши підрозділи вторгнення без зв’язку з основними силами.

Удар українського безпілотника по дамбі в російській Бєлгородській області спричинив масштабну повінь та серйозно ускладнив логістику російських військ поблизу українського Вовчанська. Частина підрозділів армії РФ опинилася відрізаною від основних сил після того, як вода з Бєлгородського водосховища затопила їхні окопи, пише The Telegraph.

"Головне те, що логістика противника значно ускладнилася. Підрозділи, які форсували Сіверський Донець, фактично відрізані від своїх тилів. Ми очікуємо поповнення фонду військовополонених", — заявив речник 16-го армійського корпусу ЗСУ.

Командувач українських дронових сил полковник Роберт Бровді підтвердив, що саме українська армія стоїть за операцією, яка отримала кодову назву "Тримайся, гребля!".

Відео дня

"Сьогодні Бєлгородське водосховище прорвалося. З моменту чарівного поштовху рівень води знизився на метр", — написав він у Facebook, іронічно додавши, що "гребля трохи пошкоджена".

За повідомленням губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, удар безпілотника стався між 24 і 26 жовтня. Він попередив, що у випадку повного руйнування споруди під загрозою можуть опинитися близько 1000 місцевих мешканців.

Однак відеозаписи з місця події, перевірені аналітиками, свідчать, що вода продовжує неконтрольовано витікати, затоплюючи прибережні райони та польові укріплення російських військ.

Зрив планів окупантів

До удару російські війська активно зміцнювали свої позиції поблизу Вовчанська, користуючись тим, що тепла погода осушила річки й полегшила пересування техніки. Тепер же рівень води в Сіверському Донці різко піднявся, що перетворило лінію фронту на багнисту пастку.

Інцидент стався на тлі загострення боїв у східній частині України. За останні дні російські сили увійшли до частини міста Покровськ у Донецькій області, однак українське командування заперечує заяви Москви про "повне оточення" міста.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні визнав "складну ситуацію" в Покровську, але наголосив, що українські війська тримають оборону. "Скрізь тривають запеклі бої, але успіх у Покровську — критично важливий для всього фронту", — заявив він.

Тим часом російські військові блогери висміяли заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито "оточення", назвавши це спробою догодити Володимиру Путіну.

Вас також можуть зацікавити новини: