В результаті підняття води в річці Сіверський Донець виникли проблеми у російських окупантів біля Вовчанська.

Внаслідок серії ударів пошкоджено дамбу Бєлгородського водосховища, розташованого на річці Сіверський Донець на північ від українського Вовчанська. Про це повідомляють російські та українські пабліки в Телеграм.

Удари завдавалися впродовж кількох днів. Ще напередодні губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Телеграм повідомляв про пошкодження дамби і закликав місцевих мешканців до добровільної евакуації.

Як повідомляє телеграм-канал "Пепел Белгород", вночі вода в Бєлгородському водосховищі почала неконтрольовано скидатися через пошкоджену дамбу. Рівень води у водосховищі впав щонайменше на метр, відступивши від берега на кілька метрів. Натомість нижче за течією було підтоплено бліндажі російських окупантів.

Український OSINT-канал Exilenova+ пояснює, що підняття рівня води в річці Сіверський Донець нижче за течією створює неабиякі проблеми для російського армійського угруповання в районі Вовчанська Харківської області.

"Під загрозою промочити трусики зараз підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад росіян, які знаходяться нижче по руслу і вже по тг бʼють тривогу та благають командування щось вдіяти. Разом із особовим складом під водою може опинитися й велика кількість техніки, що дислокується на цьому напрямку", – пишуть аналітики.

Особливо неприємні сюрпризи чекають на тих окупантів, які встигли перетнути Сіверський Донець і тепер опинилися відрізаними від основних сил.

Варто зауважити, що Бєлгородське водосховище є відносно невеликою водоймою, і його спуск не матиме тих же масштабних наслідків, що були після руйнування дамби Каховського водосховища. Згідно відкритих даних, обсяг води у Бєлгородському водосховищі приблизно у 200 разів менший, ніж колись було в Каховському водосховищі.

Ситуація в районі Вовчанська

Як писав УНІАН, за словами речника 48-ї окремої артилерійської бригади Богдана Петренка, Вовчанськ є однією з найгарячіших точок фронту постійно.

Там досить високий рівень інтенсивності російських атак. Ворог намагається штурмувати як у самому місті, так і західніше від міста, прагнучи перетнути Сіверський Донець та контролювати ліс.

