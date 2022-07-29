Йдеться про цинічне, продумане масове вбивство росіянами українських полонених громадян окупантами.

Удар по колонії в Оленівці вкрай цинічна провокація російських окупаційних військ.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у Telegram.

"Безумовно, має місце ретельно спланований удар по колонії, що був завданий російськими військами. В Оленівці немає оперативних військових цілей для української армії. Більш того, наші Збройні сили мають всі інструменти для точної ідентифікації об’єктів, які мають бути знищені: складів снарядів, оперативно-тактичних штабів, паливних баз", - наголосив він.

Він зазначає, що масштабність та швидкість інформаційної кампанії з боку російських пропагандистів вказують на те, що "це була саме спланована та організована акція".

"Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, в який відбулося влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна та дуже продумана false flag operation", - пише Подоляк.

При цьому наголошує, що ця провокація РФ була організована для того, щоб приховати велику кількість свідчень про масштаби російських військових злочинів та тортур, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати Збройні сили України та (в даному випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів.

"Точність Збройних сил України доведена численними палаючими російськими складами, логістичними пунктами, командними центрами та мостами Херсонщини. Все, що знищує Україна, має автоматичне підтвердження різними фіксуючими інструментами", - наголосив Подоляк.

Він зазначає, що "російські істеричні заяви на випередження", що удар був нанесений по полонених українських захисниках, має мету - створити резонанс в Україні та налаштувати населення різних країн проти наших Збройних сил.

"Мотив зрозумілий. Дійсні особи загиблих буде встановлювати українська розвідка та спецслужби", - додав він.

Подоляк наголосив, що йдеться про "умисне, цинічне, продумане масове вбивство росіянами українських полонених громадян". За його словами, цей злочин буде розслідуватися Офісом Генерального прокурора та міжнародними слідчими групами.

Він наголосив, що перед тактичними поразками, які насуваються, Росія буде вдаватися до нових "людожерських провокацій аби промоутувати їх на глобальні ринки".

"Вимагаємо також негайної та жорсткої реакції ООН та інших міжнародних організацій — Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інституцій", - наголосив він.

Як відомо, сьогодні проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по бараці Оленівської колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Вас також можуть зацікавити новини: