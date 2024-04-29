За словами очевидців, літнього чоловіка забрала швидка с кровотечею.

В Одесі під час сьогоднішньої ракетної атаки поранено колишньго депутата Верховної Ради Сергія Ківалова За словами очевидців, літнього чоловіка забрала швидка с кровотечею.

Як підтвердили УНІАН джерела у правоохоронних органах, Ківалова поранено сьогодні ввечері під час удару російської ракети. Колишній нардеп перебував у місці ураження. У соціальних мережах також очевидці пишуть, що бачили, як його забирала "швидка".

За деякими даними, у літнього чоловіка - поранення правого стегна, його госпіталізували з венозною кровотечою.

Довідка УНІАН. Сергій Ківалов, 1954 року народження, народний депутат України III—VIII скликань, зокрема, колись був членом Партії регіонів, яка наразі заборонена. Голова Центральної виборчої комісії під час президентських виборів 2004 року. Є академіком Національної академії правових наук України, президентом Національного університету "Одеська юридична академія".

Ракетний удар по Одесі 19 квітня - що відомо

29 квітня російська армія завдала по Одесі ракетного удару, вже відомо про багатьох паранених. Спочатку було відомо про 8 поранених, згодом у військовій адміністрації уточнили, що поранених вже 17, серед них – 12-річна дитина. Також загинули двоє людей та собака. За даними мера міста Геннадія Труханова, люди отримали поранення через падіння уламків.

Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. За попередніми даними, удар було завдано, ймовірно, ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. Сталося влучання у Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", який населення називає "Замок Гаррі Поттера" через незвичайну форму будівлі.

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