Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Наразі розповсюдження вогню та загрози для людей на нафтобазі "КЛО" під Васильковом, яка горить, немає.

Про це повідомили у ДСНС.

"27 лютого приблизно о першій ночі поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі "КЛО". На даний час горіння відбувається в межах обвалування, розповсюдження пожежі немає. Загрози для людей немає", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС приведені у готовність і за першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів. Крім того, створено резерв Кіровоградської і Черкаської області до 200 осіб і 50 одиниць техніки ДСНС.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Раніше стало відомо, що загарбники завдали удар по нафтобазі біля Василькова на Київщині. Дим та шкідливі речовини від пожежі могли піти у будь-який бік, тому громадян закликали закривати вікна.

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