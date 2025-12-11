За даними наших джерел у спецслужбі, зафіксовано щонайменше чотири влучання по нафтовидобувній платформі.

Бійці центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили дронами нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", зупинивши нафтовидобуток на десятках свердловин.

Про це УНІАН повідомило джерело у спецслужбі.

Зазначається, що це перше ураження Україною російської інфраструктури, що пов’язана з видобутком нафти в Каспійському морі.

"Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує", - зазначають джерела.

Родовище ім. Філановського - одне з найбільших розвіданих у Росії і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

"Бавовна" у Каспійському морі — це чергове нагадування РФ, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились", — зауважило наше джерело у спецслужбі.

Атаки України на енергетичну інфраструктуру Росії - останні новини

В ніч на 11 грудня українські безпілотники завітали на черговий енергооб’єкт Росії. Цього разу бавовна розквітла на Дорогобузькій ТЕЦ у Смоленській області.

Приблизно за тиждень до цього безпілотники вчергове проінспектували Сизранський НПЗ. Внаслідок атаки завод призупинив переробку нафти орієнтовно на місяць.

В той же день дрони вдарили по порту у російському Темрюку в Краснодарському краї. Внаслідок атаки загорілися резервуари з паливом.

