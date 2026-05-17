Якщо мама заробляє більше, тато зможе позватися до суду, щоб не платити аліменти, - нардеп

Друга норма, ще дивніша і каже, що якщо тато не сплачує аліменти, то мама може відсудити їх, але за період лише 1 рік.

Якщо матір дитини заробляє більше, ніж її батько, то він може звернутися до суду, щоб не платити аліменти.

Про це в інтерв’ю "Насправді MAX" сказала Інна Совсун, народна депутатка від "Голосу", яка зауважила, що незрозумілими у проєкті нової редакції Цивільного кодексу є норми щодо аліментів.

"Згідно з чинним законодавством, якщо батьки розлучаються, дитина живе з кимось одним з батьків, зазвичай з матір'ю… Суд призначає аліменти, які виплачує батько. У випадку, якщо батько не виплачує аліменти, то матір може подати до суду і відсудити аліменти за період попередніх 10 років", - нагадала вона.

Водночас проєкт Цивільного кодексу, проголосований в першому читанні, змінює дві речі. Зокрема, він каже, що "якщо мама заробляє більше, ніж тато, то тато може звернутися до суду і сказати, що він не буде платити аліменти".

"Ну, мама ж все одно більше заробляє"… Найчастіше це тому, що мама працює на двох роботах, аби утримувати дитину, бо вона відчуває відповідальність, бо вона з цією дитиною проживає. Навіть якщо вона заробляє ці гроші, працюючи на одній роботі, це не позбавляє батька відповідальності за життя дитини. Навіть якщо це символічно", - сказала Совсун.

Вона додала, що це питання залученості, включеності і того, що "у дитини є завжди мама і тато, і вони зобов'язані дбати про цю дитину".

"А друга норма, ще дивніша, яка каже, що якщо тато не сплачує аліменти, то мама може подати до суду, але відсудити аліменти за період один рік… Я намагаюся зрозуміти логіку людей, які це писали. Це якісь ображені розлучені чоловіки. Я щиро намагаюся зрозуміти, в чиїй голові народилася ідея, що так, може, краще буде", - підкреслила депутатка.

Що не так з Цивільним кодексом

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Ватрас, народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань правової політики зазначив, що до проєкту Цивільного кодексу не планують включати "чутливі норми", зокрема, щодо легалізації одностатевих шлюбів або зниження до 14 років межі шлюбного віку.

За його словами, робоча група, яка працює над законопроєктом, не заперечує в цілому ідеї захисту прав ЛГБТ-спільноти і не проти можливості ухвалення закону про соціальні партнерства.

Утім, вони не мали можливості допустити в проєкті легалізацію одностатевих шлюбів, оскільки це суперечить Конституції України, в якій є визначення шлюбу, що це союз між жінкою та чоловіком.

