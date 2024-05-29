Міністри цих країн вважають, що Україна має законне право бити по російській території.

ЗСУ можуть завдавати ударів по цілях на території РФ, зброєю, яку передала Канада.

Це можливо, оскільки країна не брала ніяких зобов'язань з України щодо цього, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона уточнила, що в НАТО також будуть обговорювати це питання.

Вона висловила думку, що в цьому питанні треба рахуватися з перспективою. "Чому? Тому що Росія не має "червоних ліній", і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти і показати, що, попри те, що відбувається, ми на її боці. У Канади немає жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з ЗСУ", - заявила Жолі.

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Крім того, за словами міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, Україна може атакувати військові цілі на території нападника, якщо це необхідно для самооборони, пише Uusi Suomi. Вона додала, що Фінляндія не встановила жодних обмежень щодо своєї допомоги Україні, але виходить з того, що матеріали використовуються відповідно до міжнародного права.

"Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, а Україна має право на самооборону згідно зі ст. 51 Статуту ООН. Сюди також входять атаки на військові цілі на території нападника, необхідні для самозахисту", - послалась глава МЗС Фінляндії.

Удари по території РФ західною зброєю

Вже 10 країн Євросоюзу виступили за те, щоб дозволити Україні використовувати їхню зброю для нанесення ударів по російській території. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав країни-члени дозволити України бити по території РФ західною зброєю. Ключовий член НАТО США виступає проти таких ударів. В Італії також відхилили пропозицію Столтенберга про використанн я західної зброї для ударів по триторії агресора.

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