На думку міністра оборони, саме ми стоїмо на тій стіні, яка боронить від росіян весь цивілізований світ

Наші партнери не вірили, що Україна може перемогти. Деякі навіть вважали, що Україна впаде за 72 години, про що мріяли в генеральному штабі Кремля.

Про це сказав в ефірі інформаційного телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков.

"Але, коли українці показали свою не просто хоробрість, а принципову позицію не здавати своєї землі, вони зрозуміли, що ми будемо боротися до останнього. І головна річ, яку вони починають розуміти: посилення ними східного флангу Європи насправді має відбуватися з посиленням України. Бо саме ми стоїмо на тій стіні, яка боронить від орків весь цивілізований світ", - зазначив Резніков.

Він додав, що українська армія потужна й сильна, але вона буде ще сильніша, якщо буде воювати сучасною модерновою зброєю. Це і артилерія, і засоби далекого ураження, і танки, і бронетехніка, і літаки, сказав Резніков.

Міністр оборони повідомив, що завдяки спільній роботі на рівні президента, прем’єр-міністра, керівника Офісу президента, міністра закордонних справ та народних депутатів "змінилась філософія" і Україна почала отримувати зброю від Сполучених штатів, від інших наших партнерів, від Франції, зокрема артилерію.

"І це принципова річ, тому що тепер ми можемо наносити ураження не на 20 кілометрів, наприклад, а на 40",- додав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що армія РФ, за інформацією британської розвідки, посилила наступ за останні 24 години, але прогресу немає.

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