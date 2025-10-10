Там нагадали, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир'я.

Україна підтримує ідею Італії стосовно всесвітнього перемир'я під час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року. Про це на розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна.

"Ми підтримуємо такий заклик. Але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир'я. Росія почала вторгнення в Грузію під час Олімпійського перемир'я. Росія починала вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир'я", - сказав речник.

За словами Тихого, такі дії росіян невипадкові, оскільки під час Олімпіади вся увага прикута до спортивних подій і "в тіні таких подій Росія і скоювала злочини".

Тихий наголосив, що Україна готова до перемир'я не обов'язково під час Олімпіади, а вже зараз. Він нагадав, що українська влада ще давно погодилася на пропозицію про припинення вогню від США, але Росія її ігнорує. Речник додав:

"Якщо Росії для цього потрібно "олімпійське перемир'я", то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше Олімпіади. Я думаю, що заява італійського міністра, вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру".

Ідея олімпійського перемир'я

Раніше очільник МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна пропонує оголосити перемир’я в усіх війнах на час зимової Олімпіади-2026.

"У зв’язку з Олімпійськими іграми в Мілані та Кортіні ми подаємо до ООН пропозицію про "олімпійське перемир’я" для всіх воєн - зокрема в Україні та на Близькому Сході. Ми маємо бути борцями за мир", - сказав він.

