Зимові Олімпійські ігри відбудуться в містах Мілан і Кортіна д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

Італія має намір домагатися оголошення перемир'я у всіх війнах, включно з війною в Україні, на час проведення зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортині 2026 року. Як пише Ansa, про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

"У зв'язку з Олімпійськими іграми в Мілані та Кортіні ми подаємо в ООН пропозицію про "Олімпійське перемир'я для всіх воєн, включно з Україною та Близьким Сходом", - заявив він.

Таяні підкреслив, що Італія "підтримує план США (щодо Гази), "і як сказав Папа Римський Лев, ми ніколи не повинні втрачати надії на мир".

Нагадаємо, зимова Олімпіада 2026 року відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Раніше в Міжнародному олімпійському комітеті повідомили, що російським і білоруським спортсменам можуть дозволити брати участь в Олімпіаді-2026, яка відбудеться в Італії.

Підхід може бути той самий, що й на Олімпіаді-2024 у Парижі. Тоді для участі в Олімпіаді білоруські та російські спортсмени повинні були відповідати суворим критеріям: кваліфікуватися за спортивною ознакою, а також довести, що вони активно не підтримують війну в Україні та не мають зв'язків із російськими військовими.

