Наслідки будуть фатальні: науковці бʼють на сполох через стан мосту Патона

Кожен день зволікання може обернутися фатальними наслідками для однієї з головних переправ Києва.

Науковці закликали владу негайно розпочати капітальний ремонт мосту Патона у Києві. Національний комітет України з теоретичної і прикладної механіки звернувся з відповідним листом до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Голова комітету, перший віцепрезидент НАН Вячеслав Богданов в інтерв'ю "Віснику НАН України" повідомив, що чергове планове обстеження мосту імені Патона зафіксувало нові загрозливі факти в мостовій споруді. Виникли значні дефекти і пошкодження, які істотно впливають на надійність і довговічність як мосту загалом, так і окремих його конструкцій.

"Залишковий ресурс мосту оцінено як нульовий. Колеги взагалі дивуються, чому досі дозволено ним користуватися", - зазначив Богданов.

Відео дня

Академік підкреслив, що кожен день зволікання загрожує фатальними наслідками.

"Не хотів би лякати людей в і без того важкі часи, але корозія невблаганно роз’їдає цю споруду, і якщо не подбати про неї зараз, то вже років за п’ять може бути запізно", - відмітив він.

Богданов пояснив, що корозія поперечних балок, на яких тримаються плити проїзної частини, фактично охопила майже весь метал. Якщо раніше корозійні процеси розвивалися за лінійною залежністю, то тепер вона перетворюється на непередбачувану криву.

За його словами, міст поки тримається завдяки чотирьом головним балкам, які "в більш-менш пристойному стані".

"Ми добре обізнані з ситуацією і не можемо лишатися байдужими. Так, наша країна зараз переживає дуже нелегкі часи, щодня виникає безліч проблем різної складності, які владі доводиться вирішувати. Але проблема з мостом імені Є.О. Патона вже давно перезріла. Сподіваюся, до наших аргументів дослухаються і справу вдасться зрушити з мертвої точки", - додав він.

Стан столичних мостів – головні новини

Аварійний стан двох із п'яти столичних автомобільних мостів через Дніпро – Патона та Метро – продовжує погіршуватися щодня. Експерти постійно попереджають про небезпеку їхньої подальшої експлуатації. Фахівці Міністерства відновлення ще у 2024 році фіксували значні пошкодження цих двох важливих мостів, через які щодня їздять понад 100 тисяч транспортних засобів.

Інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов розповідав, що мости Патона та Метро в Києві офіційно належать до непрацездатного стану експлуатації та є аварійними, через що користуватись ними має бути заборонено.

Інженер шляхів сполучення, спеціаліст у галузі містобудівництва Анна Мінюкова розповідала, що вартість будівельних робіт з відновлення одного працездатного стану мосту Метро становить 500 млн доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: