Удар 'Фламінго' по виробництву 'Іскандерів': Зеленський розкрив деталі атаки

Кількість успішних влучань на території Росії збільшиться залежно від нарощення виробництва ракет "Фламінго", зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деякі деталі успішного запуску ракет "Фламінго" по підприємству воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" в Удмуртії. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній пресконференції із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Зеленський підтвердив, що Україна здійснила влучні атаки ракетами "Фламінго" на відстань 1400 км вглиб території Росії.

"Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії", - наголосив він.

За словами президента, російські загарбники "полюють" за виробництвом "Фламінго" в Україні.

"Як я казав, що нам довелось чекати довго реновації лінії виробництва через відповідні російські атаки", - повідомив український лідер.

При цьому, зазначив він, українські виробники, компанія Fire Point, будуть нарощувати кількість виробництва ракет "Фламінго":

"Це залежить від грошей і від деяких компонентів. Залежно від кількості у нас буде більше вдалих ударів".

Він вирішив не повідомляти, яку кількість ракет "Фламінго" було випущено по заводу в російській Удмуртії.

"Я хочу тільки сказати: були збиття російським ППО, були незбиття і були чіткі влучання, але найголовніше, що всі ракети, які вийшли, долетіли до об'єкта. І я вважаю, що це найголовніший успіх. Тобто ми говоримо про високу якість, хорошу операцію і влучність. Вдячний за це", - наголосив Зеленський.

Удар по Воткінському заводу

Як повідомляв УНІАН, внаслідок влучання української ракети "Фламінго" був виведений з ладу один із ключових цехів Воткінського заводу в Удмуртії, де виготовляють балістичні ракети "Іскандер", "Орєшнік" та інші.

