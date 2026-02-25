'Я - українець': Небензя відзначився цинічною заявою на Радбезі ООН

Постійний представник Росії в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Василь Небензя заявив, що є українцем за походженням і що українці та росіяни "одна нація".

Таку заяву він зробив під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого четвертій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "Формально, я українець. І у мене таке дивне прізвище. Слов'яни знають, що його важко знайти навіть в Україні. Воно походить від запорізьких козаків. Мій батько - щирий українець і мати теж. З козаків. Більш щирі, ніж ви... Для нас немає різниці, ми всі одна нація", - висловився Небензя.

Крім цього, він стверджував, що у українців і росіян "національність спільна".

У своїй промові він навіть звинуватив Україну в "зраді Київської Русі" і повторив наративи Кремля про "нацистів", заявивши, що війна триватиме "стільки, скільки треба".

Попутно російський представник звинуватив європейські країни, що входять до ООН, в тому, що вони нібито не зацікавлені в мирному врегулюванні.

Він висловив думку Кремля про те, що Європа "очевидно не налаштована" підтримувати нинішні тристоронні переговори щодо вирішення "української кризи", і її також "не цікавить майбутнє українського народу".

Представник України в ООН, заступник міністра оборони Мар'яна Беца не залишилася в боргу і різко відреагувала на заяви Небензі:

"Небензя, ви не українець - не прикидайтеся українцем. По-друге, жодна нація, яка об'єднується з Росією, ніколи не стане з нею єдиним народом".

Вона додала, що Україна є демократичною, вільною європейською державою, тоді як Росія - "держава, яка несе агресію, тероризм, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид".

Заяви Небензі в ООН

13 січня на засіданні Радбезу ООН щодо України Небензя заявляв, що війна проти України триватиме, доки президент України Володимир Зеленський "не схаменеться і не погодиться на реалістичні умови переговорів".

А раніше на засіданні ООН Небензя розповідав нову історію про "українських нацистів". Він заявляв, що мешканці одного з українських селищ нібито скаржилися йому на бандерівців.

Вас також можуть зацікавити новини: