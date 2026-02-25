Росія та Іран 'б'ються' за Китай на нафтовому ринку

Кремль змушений обмежувати видобуток, що зменшує його економічні можливості для ведення війни проти України.

Російські та іранські нафтовиробники почали пропонувати дедалі більші знижки, змагаючись за китайських покупців, повідомляє Bloomberg.

Це сталося після того, як Індія скоротила закупівлі у Росії. Згідно зі сценарієм Rystad Energy, індійській імпорт з РФ може впасти на 40% порівняно з рівнями січня – до приблизно 600 000 барелів на день.

Більшість вивільнених російських поставок зараз прямують на схід, що стимулює цінову війну з іранськими постачальниками, яким довгий час віддавали перевагу приватні нафтопереробні компанії Китаю.

Згідно з оприлюдненими даними, російський сорт Urals вже продається приблизно на 12 доларів за барель дешевше за ціну еталонної марки Brent, тоді як минулого місяця знижка становила 10 доларів.

Водночас нафта Iranian Light продається на 11 доларів дешевше за світовий бенчмарк, тоді як у грудні дисконт становив 8–9 доларів.

Незалежні китайські нафтопереробні заводи довгий час виконували роль клапана тиску на нафтовому ринку, поглинаючи барелі, від яких відмовлялися інші. Проте їхні потужності обмежені – вони забезпечують лише близько чверті загальної переробної здатності країни.

Оскільки Китай не може повністю поглинути вивільнену нафту, непродані обсяги накопичуються в азійських водах, а в Росії та Ірану закінчуються варіанти для збуту.

Кремль вже змушений обмежувати видобуток, позбавляючи себе коштів на війну в Україні. Іран, тим часом, намагається відвантажити якомога більше нафти, готуючись до потенційного нападу з боку США.

Варто сказати, що основні китайські державні нафтопереробні заводи традиційно уникали іранської сировини, а останнім часом здебільшого утримуються й від торгівлі з Росією. За словами фахівців, наразі Іран, ймовірно, зазнає втрат, оскільки Росія діє дедалі агресивніше на міжнародному ринку нафти.

Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що поставки російської нафти до китайських портів зросли до 2,09 млн барелів на день у перші 18 днів лютого. Це приблизно на 20% більше, ніж у січні, і майже вдвічі більше порівняно з груднем. Іран цього року експортував до Китаю близько 1,2 млн барелів нафти на день, що на приблизно 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку фахівців, масований напад США на Іран може вплинути на здатність країни продовжувати експорт, якщо будуть уражені її нафтові об’єкти або порушено транспорт через Ормузьку протоку. США вже розмістили значні сили на Близькому Сході. І хоча президент Дональд Трамп заявляв, що віддає перевагу дипломатичній угоді, він також попереджав, що відсутність домовленості буде "дуже поганою" для Тегерана.

В Індії поступово відмовляються від купівлі російської нафти. Як повідомлялося, нафтопереробні компанії країни почали уникати закупівель російської нафти з постачанням у квітні. Передбачалося, що такий крок може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду зі США.

Також нещодавно стало відомо, що російська нафта продається на міжнародному ринку з найбільшою знижкою майже за три роки, оскільки покупців відштовхують західні санкції. За даними видання Bloomberg, середня знижка на нафту Urals порівняно з Brent із постачанням із західних портів Росії вже становить близько 30,60 долара за барель.

