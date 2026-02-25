200 одиниць на місяць: у Франції похвалилися 'рекордним' виробництвом навчальних дронів

У Франції звітують про успіх, але масштаби виробництва залишаються скромними.

Франція прозвітувала про проміжні результати масштабної програми Drone Pact ("Пакт про безпілотники"), започаткованої влітку 2024 року для нарощування виробництва БПЛА для збройних сил і розвитку національної та європейської індустрії дронів. Наразі до ініціативи долучилися понад 170 учасників.

Як повідомляє профільне видання Forces Operations Blog, у межах програми провели перший великий експеримент – швидку розробку та серійний випуск недорогих навчальних безпілотників для підготовки до маневрів ORION 2026.

Контракт для стартапу та умови локалізації

Із 30 початкових учасників до фінальної оцінки дійшли лише кілька компаній. Переможцем став 14-місячний стартап Harmattan AI, який у липні 2025 року отримав контракт на постачання 1000 дронів до кінця року. Вартість кожного апарата мала становити менш ніж 1000 євро.

Серед ключових вимог – виробництво плат управління в Європі та обов’язкове тестування прототипів.

Менш як 200 дронів на місяць

Перші серійні поставки розпочалися наприкінці жовтня 2025 року, а 24 грудня було завершено виробництво всієї партії у 1000 одиниць. Після перевірки якості у січні 2026 року дрони почали передавати військовим.

Координатор програми Арно Морі заявив, що у Франції "ніколи раніше не виробляли стільки дронів за такий короткий термін". Водночас фактичні темпи – менш ніж 200 одиниць на місяць – стосуються саме недорогого навчального БПЛА.

Обережний підхід до масштабування

Попри відносно скромні обсяги, експерти зазначають, що для експериментальної програми це очікуваний результат. У разі успішної експлуатації та доопрацювання апарата темпи можуть зрости.

Водночас французький підхід пояснюють швидкими змінами у сфері безпілотників: масове виробництво великої кількості дронів, які можуть морально застаріти за кілька місяців, вважається ризикованим.

Подібну обережність демонструє й програма виробництва дронів-камікадзе сімейства Mataris, яких планують виготовити лише 1800 одиниць із постачанням до 2030 року.

Захід готується до війни дронів

Як пише FT, Заходу вчитися потрібно війні дронів на досвіді, набутому на фронті в Україні, прискорювати інновації та створювати промислову базу, необхідну для виробництва в обсягах і з швидкістю, яких вимагатиме наступний конфлікт.

Натомість президент України Володимир Зеленський розповів, що завдяки запуску спільного виробництва дронів для України в Німеччині, до кінця року українські захисники мають отримати 10 тисяч безпілотників.

