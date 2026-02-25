На корупції під час будівництва авіаційних укриттів викрито двох полковників: відомі імена

Обох фігурантів затримали "на гарячому" під час передачі їм 320 тисяч доларів США.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського викрило схему розкрадання коштів оборонного бюджету України, до якої причетні високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України.

Як повідомила пресслужба СБУ, за результатом комплексних заходів затримано командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та очільника Управління Служби безпеки України у Житомирській області.

Як встановило розслідування, фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд. За матеріалами справи, йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об’єктах, зокрема оперативних аеродромах Сил оборони.

"Встановлено, що у травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 млрд грн. Перевірки показали, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі", - йдеться у повідомленні.

Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн.

Зазначається, що співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів "на гарячому" під час передачі їм 320 тисяч доларів США.

Наразі посадовцям, відповідно до вчинених злочинів, готується повідомлення про підозру за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) і ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України.

За даними джерел УНІАН в правоохоронних органах, СБУ затримала Командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаниченка.

Двоє жителів Одещини хотіли зареєструвати Starlink для росіян - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області контррозвідка та кіберфахівці СБУ викрили двох громадян України, яких російські окупанти завербували для незаконної реєстрації систем Starlink. Фігуранти - двоє жителів міста Ізмаїл, що на півдні Одещини.

Представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками РФ. Щоб активувати більше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для "походу в ЦНАП" вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох завербованих.

