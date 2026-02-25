У Китаї відреагували на заяви Росії про 'передачу' ядерної зброї Україні

У Китаї заявили, що міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї повинні бути сумлінно дотримані.

Китай не має інформації про ймовірну "передачу" ядерної зброї Україні від європейських партнерів. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, пише Global Times.

Вона підкреслила, що Пекіну нічого не відомо про те, що Британія і Франція нібито збираються передати ядерну зброю Україні. За її словами, Китай продовжує наполягати на тому, що жодна країна світу не повинна використовувати ядерну зброю.

"Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, і ядерна війна не повинна вестися. Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї повинні бути сумлінно дотримані", - сказала речниця МЗС Китаю.

Заяви РФ про передачу ядерної зброї Україні

Нагадаємо, що раніше російська розвідка заявила, що Британія і Франція нібито активно працюють над наданням Україні ядерної зброї. У РФ також поширили інформацію про те, що передачу цієї зброї нібито планують замаскувати під власну розробку України.

Пізніше речник глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що "намір Британії та Франції передати Україні ядерну бомбу є кричущим порушенням міжнародного права". Він також додав, що ця інформація буде враховуватися в ході мирних переговорів.

Крім того, речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що "передача ядерної зброї Україні є неприпустимою". За його словами, це буде злочином, який може призвести до ядерної війни.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не має ядерної зброї. Він вважає, що подібні заяви Росії пов'язані з тим, що вона не може досягти успіхів на полі бою.

