В Японії запустять прямий поїзд до священної гори Коясан: чим вона знаменита

Це місце є одним з головних центрів японського буддизму.

З 24 квітня 2026 року в Японії почне курсувати прямий поїзд, який доставлятиме туристів до священного буддійського храмового поселення Коясан.

Як курсуватиме новий поїзд до гори Коясан

За даними The Independent, новий туристичний поїзд Gran Tenku від компанії Nankai Electric Railways курсуватиме від станції Намба в Осаці до станції Гокуракубасі в префектурі Вакаяма.

Він складатиметься з чотирьох вагонів, кожен з яких матиме свої відмінні риси. Наприклад, пасажирам, які забронювали квитки в четвертий вагон, залежно від часу поїздки буде запропоновано сніданок, обід або полуденок від шеф-кухаря Ацусі Мотокави – у весняне меню увійдуть такі страви, як качка Кавачі та восьминіг Сеншу, приготовані з інгредієнтів, вирощених в околицях. Також пасажирам будуть безкоштовно пропонуватися безалкогольні та алкогольні напої.

В рамках запуску проекту платформа 0 на станції Намба після ремонту буде використовуватися виключно поїздом Gran Tenku: тепер вона оздоблена деревом і оснащена сучасним освітленням.

При цьому поїзди, що матимуть малиновий колір, працюватимуть на відновлюваній енергії, що отримується від сонячних батарей.

Модернізований поїзд замінить інший туристичний маршрут, який з 2009 року перевозив туристів до Коясану зі станції Хасімото. Цей маршрут припинить свою роботу 20 березня.

Водночас видання Time Out уточнює, що поїздка займе всього 90 хвилин, і буде два рейси на день туди і назад: відправлення з Намби о 9:00 або 12:45 і повернення з Гокуракубасі о 10:46 або 14:58. По дорозі він робитиме зупинки на станціях Сін-Імамія, Тенгачая, Сакаїхігасі, Конго, Кавачінагано, Рінканден-ентосі, Хасімото і Кудояма.

Найдешевші квитки за маршрутом коштуватимуть від 9,30 євро (близько 1700 ієн) за поїздку в один бік, вони надійдуть у продаж 24 березня.

Від станції Гокуракубасі до гори Коясан можна буде дістатися за допомогою канатної дороги.

Чим відома гора Коясан

На горі Коя-сан знаходиться більше сотні монастирів буддійської школи сингон, які також пропонують паломникам нічліг, участь в ранкових церемоніях, медитацію і традиційну вегетаріанську їжу.

Перший храм ще в 819 році тут заснував буддійський монах Кукай, засновник школи сингон, в долині на висоті 800 м серед восьми гірських піків.

Нині комплекс на горі Коя-сан має статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед найвідоміших його пам'яток – стародавнє кладовище Окуноін, яке вважається найбільшим некрополем в Японії.

