Орбан розгортає війська для захисту енергооб'єктів від 'атак' України: гучна заява

За словами угорського лідера, Україна начебто "готується до подальших дій для порушення роботи угорської енергосистеми".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зібрався захищати енергетичну інфраструктуру у своїй країні від "дій" України за допомогою військових. Про це він сказав у заяві 25 лютого після засідання ради оборони. Відповідне відео з'явилося на сторінці політика у фейсбуці.

"Щойно завершилося засідання ради оборони, яке я скликав через українську нафтову блокаду. Із 27 січня нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба". З даних зрозуміло, що це безпрецедентне зупинення має не технічні, а політичні причини", - сказав Орбан.

За його словами, "український уряд чинить тиск на Угорщину та Словаччину нафтовою блокадою", і після ознайомлення зі звітами служб національної безпеки він зрозумів, що Україна начебто "готується до подальших дій для порушення роботи угорської енергосистеми".

"Тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури. Це означає, що ми розгорнемо солдатів і обладнання для відбиття атак біля пріоритетних енергооб'єктів. Поліція патрулюватиме посиленими силами навколо визначених електростанцій, розподільчих станцій і центрів управління. А в повіті Саболч-Сатмар-Берег я наказав заборонити польоти дронів. Угорщину не можна шантажувати", - заявив Орбан.

Інші антиукраїнські заяви Орбана

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Орбан сказав, що Україна є ворогом Угорщини, оскільки лобіює заборону поставок російського газу та нафти в Європу. За його словами, Київ порушує "фундаментальні інтереси" Будапешта, "постійно вимагаючи та підбурюючи Брюссель до відключення Угорщини від дешевої російської енергії".

Пізніше Орбан назвав єдину умову для нормалізації відносин з Україною - припинення війн. Він пояснив, що українсько-угорські відносини сьогодні напружені, оскільки українці нібито кожного, хто їх не підтримує, вважають ворогом. Водночас наголосив, що після закінчення війни цей вимір зникне, і країни зможуть повернутися до нормальних, мирних, дипломатичних, економічних та інших відносин.

