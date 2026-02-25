Переговори в Женеві: Зеленський заявив, що територіальне питання завтра не вирішать

Питання територій треба виносити на рівень лідерів держав, вважає глава держави.

Президент Володимир Зеленський розповів про очікування від чергового раунду переговорів у Женеві щодо завершення війни. Зокрема, він не вважає, що завтра вдасться вирішити проблемне питання територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

"Завтра відбудеться двостороння зустріч між українською і американською стороною. Вони підготують економічні документи. Паралельно ми працюємо над 20-пунктним планом, гарантіями безпеки і також пакетом процвітання", - сказав Зеленський.

Відео дня

Він зазначив, що разом із секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим на зустріч відправилася економічна група.

"Під час діалогу вони порушать усі питання, і послідовність того, як зупинити війну", - повідомив Зеленський і додав, що американці прагнуть зупинити війну якомога скоріше.

"Труднощі зараз не пов’язані з військовою складовою. Я вчора порушував це з нашими партнерами - не на військовому шляху. Генерали на тристронньому рівні, генерали з України, США і Росії говорили, як здійснювати моніторинг припинення вогню, коли це настане. Проблема полягає у тому, чи є політична воля, щоб зупинити цю війну, і у питанні територій. Це складно - це те, що ми маємо. Нічого нового, між нами, нічого нового. Вони спробують говорити завтра, і вони будуть говорити, я думаю, у перші дні березня на тристоронньому рівні. Я сподіваюсь, що у нас буде зустріч", - повідомив Зеленський.

Також, на порядку денному буде питання обміну полоненими:

"Ось де ми знаходимося, але я не впевнений, що завтра ми матимемо саме результат щодо землі, зокрема, стосовно територій. Тому що це питання, я повторюю знову і знову, - це питання, на мою думку, має виноситися на рівень лідерів".

Мирні переговори у Женеві

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, головна вимога російської сторони під час першого раунду переговорів в Женеві 4-5 лютого полягала у тому, щоб їй віддали Донбас.

Водночас, питання проведення виборів в Україні під час останніх перемовин не порушувалося.

Вас також можуть зацікавити новини: