Після понад 40 днів паузи: у Києві частково відновлять роботу електротранспорту

Через складну ситуацію в енергосистемі з 13 січня було призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва.

У Києві з 26 лютого розпочнуть частково відновлювати роботу електротранспорту. Зокрема, на правому березі столиці відновлюють роботу низка тролейбусів та трамваїв, повідомила пресслужба КМДА.

"У зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання КП "Київпастранс" починає часткове відновлення роботи електротранспорту. Наразі технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відзавтра, 26 лютого, відновлюють роботу:

тролейбуси №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

трамваї №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Також за рахунок вивільнення рухомого складу, який дублював маршрути електротранспорту на правому березі, відновлять рух автобуси, робота яких тимчасово була припинена. Йдеться про маршрути № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Водночас у КМДА зазначили, що відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури.

У пресслужбі додали, що для перевезення пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів, зокрема тих, які дублюють електротранспорт. Так, рухомий склад, який використовувався для дублювання маршрутів електротранспорту на правому березі, частково перекинуть на маршрути лівого.

Зазначимо, що через наслідки ворожих обстрілів і складну ситуацію в енергосистемі з 13 січня 2026 року було тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва. Так, рух трамваїв і тролейбусів на правому березі дублювали автобуси.

Транспорт Києва - головні новини

З 20 січня у столиці зросла вартість проїзду на деяких приміських маршрутках одразу на 5 гривень. Зростання вартості проїзду пов’язують із підвищенням цін на паливо-мастильні матеріали, запчастини, автомобільні шини, електроенергію, опалення, а також із збільшенням загальних витрат.

16 лютого журналісти повідомляли про транспортний колапс у Києві. Тоді в столиці через сніг і ожеледицю на дорогах утворювалися затори, особливо складна ситуація була на спусках і підйомах. Зазначалося, що в столиці було багато ДТП - автівки сповзали на льоду.

