Ядерні погрози Кремля країнам Європи: в ISW пояснили, що за ними ховається

Аналітики розкрили, які тепер цілі переслідує російська влада, знову вдаючись до не нової ядерної риторики.

У річницю повномасштабного вторгнення в Україну Кремль зосередився на безпідставних звинуваченнях у бік Великої Британії і Франції щодо того, що вони планують передати Києву ядерне озброєння.

Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики акцентували, що заяви російської розвідки були скоординованими з чиновниками і направлені на відволікання уваги від річниці нападу на Україну. Зокрема, в ISW звернули увагу на заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який сказав, що Росія повинна застосувати ядерну зброю проти українських цілей і, "за необхідності", проти "держав-постачальників".

"Ця ядерна риторика вписується в не нову схему, оскільки Кремль вже озвучував наратив про те, що Україна нібито має намір використати "брудну бомбу". Це робилось для того, щоб вплинути на західні дискусії щодо підтримки України або створити умови для російських атак під чужим прапором", – пишуть аналітики.

Водночас вони зазначили, що використання Росією ядерної зброї залишається малоймовірним. За їхніми оцінками, росіяни можуть робити такі заяви й для того, щоб зірвати домовленості щодо гарантій безпеки для України. Аналітики нагадали, що Велика Британія та Франція очолюють дискусії в рамках Коаліції охочих щодо гарантій безпеки для повоєнної України, які Кремль категорично відхилив.

"Однак спроби Кремля накласти вето на ці гарантії поки що не увінчалися успіхом, оскільки європейські партнери України продовжують досягати прогресу в цьому питанні за підтримки США. Кремль, ймовірно, вдається до нових ядерних загроз, цього разу явно спрямованих проти Великої Британії та Франції, щоб створити страх щодо можливої ​​ескалації конфлікту між ядерними державами, стримати Європу від надання гарантій безпеки та підштовхнути США до блокування таких гарантій", – вважають аналітики.

Заяви Росії щодо ядерної зброї: що відомо

24 лютого, в день повномасштабного вторгнення, у РФ пролунала низка заяв щодо того, що Франція та Велика Британія планують передати Україні ядерне озброєння. Спершу про це заявила російська розвідка, згодом її прокоментували і в Кремлі.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що такі плани є "кричущим порушенням міжнародного права". Він також додав, що ця інформація буде враховуватися під час переговорів щодо завершення війни в Україні.

