У Британії запрацює перший український завод з виробництва дронів

Безпілотники компанії Ukrspecsystems давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

У Великій Британії розпочинає роботу перший український оборонний завод – виробничий майданчик компанії Ukrspecsystems. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі.

"‎Запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва"‎, – написав він.

Центр інженерної експертизи залишається в Україні, тоді як виробництво інтегрується в оборонну екосистему Великої Британії. Таким чином, йдеться про новий рівень партнерства, за якого союзники не просто підтримують одне одного, а спільно вибудовують єдину промислову основу безпеки.

Відео дня

Посол вважає, що вітчизняні технології можуть бути затребуваними на Заході, адже українські інженери розробляють рішення, що формуються безпосередньо на основі фронтового досвіду. Вони вдосконалюють системи не після кабінетних досліджень, а з урахуванням результатів їхнього реального бойового застосування.

Довідка УНІАН. Ukrspecsystems – український розробник і виробник безпілотних авіаційних комплексів, систем зв’язку та корисного навантаження. Компанію заснували у 2014 році, вона спеціалізується на рішеннях для аеророзвідки та коригування вогню.

Серед розвідувальних безпілотників – Shark, багатоцільовий комплекс PD-2 із вертикальним злетом і компактний Mins Shark. Компанія також виробляє гіростабілізовані оптико-електронні системи, трекінгові антени, катапульти та наземні станції керування. Через підрозділ UAS Components постачає окремі модулі й комплектуючі для інших розробників БпЛА.

Нові дрони для України - останні новини

Минулого року стало відомо, що протягом шести місяців Велика Британія передала Україні понад 85 тисяч військових безпілотників. Повідомлялося, що у 2025 році Лондон інвестував 600 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 800 млн доларів) для того, щоб прискорити постачання дронів для ЗСУ.

Загалом сьогодні Україна робить усе можливе, аби прискорити постачання дронів для Сил оборони. Восени Денис Шмигаль, який на той момент був міністром оборони, повідомив, що у 2026 році Україна зможе виробити до 20 мільйонів дронів різних типів. Він наголосив, що це "ефективні, швидкі та перевірені в боях рішення".

Вас також можуть зацікавити новини: