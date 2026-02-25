ВР змінила систему соцзахисту військових: кого це торкнеться

Наразі запроваджується єдиний підхід до виплат родинам захисників, які загинули або зникли безвісти.

Верховна Рада України ухвалила закон щодо соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 284 народних депутати.

Йдеться про закон щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їхніх сімей та інших питань (реєстр. № 13646).

Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що цей закон формує "зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження".

Під час служби

Так, під час служби військовослужбовці мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування та реабілітація за рішенням військово-лікарської комісії. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд та поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби

Після повернення зі служби зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік.

Крім того, військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий та трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

Родини захисників

"Окремий і принципово важливий блок - родини Захисників і Захисниць, які загинули або зникли безвісти. Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат - без різних правил за однакових обставин", - зауважив Федоров.

Він додав, що нині держава забезпечує: родинам загиблих - 15 мільйонів гривень; родинам зниклих безвісти - щомісячні виплати близько 120 тисяч гривень.

"Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - ₴15 млн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько ₴120 тис. на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила ₴15 млн", - пояснив міністр.

За його словами, це створює рівність, прозорість та зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу.

Підтримка для інших категорій населення

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 25 лютого, Рада ухвалила закон щодо підтримки постраждалих на робочому місці працівників критичної інфраструктури.

Йдеться про пожежників, енергетиків, залізничників, лікарів, комунальників, звʼязківців та інших фахівців, які отримали поранення або загинули під час виконання професійних обов'язків.

Один з авторів відповідного законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов зазначив, що нині діють такі виплати: 1 млн грн - у разі загибелі; 800, 500 та 200 тис. грн - у випадку поранення, яке призвело до інвалідності, відповідно, I, ІІ або ІІІ групи.

