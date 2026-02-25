Ryanair цього літа запустить рекордну кількість рейсів зі зручного для українців аеропорту Польщі

Всього в літньому розкладі Ryanair з Катовіце заплановано 26 маршрутів.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив літню польотну програму з аеропорту польського міста Катовіце, який на даний момент є одним з найзручніших для українців.

Нові рейси Ryanair з Катовіце 2026

Як йдеться на сайті авіакомпанії, цього літа вона буде літати за 26 маршрутами з Катовіце, включаючи чотири нові:

Малага (Іспанія);

Ламеція-Терме (Італія);

Орхус (Данія);

Тирана (Албанія).

В авіакомпанії зазначають, що це рекордна кількість маршрутів в її розкладі за всю історію польотів через цей аеропорт.

Нові рейси Ryanair на Сицилію 2026

Крім того, Ryanair анонсувала рекордний літній розклад-2026 з сицилійського аеропорту Трапані-Марсала (Італія).

Як зазначається на сайті авіакомпанії, лоукостер буде літати з цього аеропорту за 24 маршрутами, включаючи шість нових:

Інші нові рейси Ryanair

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, також це літо стане рекордним за кількістю маршрутів Ryanair до Хорватії.

Крім того, лоукостер анонсував розширення польової програми з Польщі цього літа в інші балканські країни – Албанію і Чорногорію.

