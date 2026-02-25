Ryanair цього літа запустить рекордну кількість рейсів зі зручного для українців аеропорту Польщі

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив літню польотну програму з аеропорту польського міста Катовіце, який на даний момент є одним з найзручніших для українців.
Нові рейси Ryanair з Катовіце 2026
Як йдеться на сайті авіакомпанії, цього літа вона буде літати за 26 маршрутами з Катовіце, включаючи чотири нові:
- Малага (Іспанія);
- Ламеція-Терме (Італія);
- Орхус (Данія);
- Тирана (Албанія).
В авіакомпанії зазначають, що це рекордна кількість маршрутів в її розкладі за всю історію польотів через цей аеропорт.
Нові рейси Ryanair на Сицилію 2026
Крім того, Ryanair анонсувала рекордний літній розклад-2026 з сицилійського аеропорту Трапані-Марсала (Італія).
Як зазначається на сайті авіакомпанії, лоукостер буде літати з цього аеропорту за 24 маршрутами, включаючи шість нових:
- Стокгольм (Швеція);
- Борнмут (Великобританія);
- Барі (Італія);
- Люблін (Польща);
- Саарбрюккен (Німеччина);
- Верона (Італія).
Інші нові рейси Ryanair
Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, також це літо стане рекордним за кількістю маршрутів Ryanair до Хорватії.
Крім того, лоукостер анонсував розширення польової програми з Польщі цього літа в інші балканські країни – Албанію і Чорногорію.
