Трамп не став на заваді: світова торгівля у 2025 році зросла, попри сумні прогнози

Світова економіка виявилася більш стійкою з точки зору ділової активності та торгівлі.

Світова торгівля у 2025 році зросла швидше, ніж очікувалося, попри підвищення мит США. Водночас цьогоріч темпи можуть сповільнитися, хоча інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту частково пом’якшує негативний ефект.

Як пише The Wall Street Journal, обсяг товарів, що переміщуються через національні кордони, у 2025 році збільшився на 4,4% – після зростання на 2,5% у 2024-му. Прискорення стало несподіванкою на тлі різкого підвищення мит у США.

Невдовзі після того, як американський президент Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мит залежно від країни, Світова організація торгівлі спрогнозувала незначння скорочення світової торгівлі у 2025 році.

Однак згодом багато митних ставок було знижено, а більшість торговельних партнерів США не відповіли підвищенням власних мит. Китайські компанії, які зіткнулися з особливо високими ставками, змогли знайти нових покупців своєї продукції на інших ринках, тоді як бум інвестицій у сфері ШІ стимулював імпорт США з інших країн Азії.

"Світова економіка з точки зору ділової активності та торгівлі виявилася більш стійкою, ніж ми побоювалися", – заявив голова Банку Англії Ендрю Бейлі.

За його словами, деякі мита виявилися не такими значними, як про це заявлялося, і світова торгівля адаптувалася. Додатковий позитивний ефект забезпечив розвиток штучного інтелекту.

Як змінилася світова торгівля через Трампа

Водночас детальніші дані показують, що за загальною стійкістю стоїть глибока перебудова потоків. Як пише видання Bruegel, підвищення мит у США стало одним із ключових факторів цієї трансформації. Середня законодавча ставка мита на імпорт до США зросла з 2,5% у 2024 році до 16,8% у середині листопада 2025-го. Ефективні ставки – тобто фактично сплачені мита як частка вартості імпорту – істотно різнилися: для Китаю вони сягнули 37,7% наприкінці жовтня 2025 року, а для ЄС – 8,6% (нижче за середній ефективний рівень 10,9%).

Реакція бізнесу була швидкою. У березні 2025 року імпорт США зріс на 83 млрд доларів, або на 32% у річному вимірі, – компанії поспішали завезти продукцію до набуття чинності нових мит. Найбільший внесок у цей стрибок дали поставки з ЄС. Після фактичного введення мит тенденція змінилася: за 12 місяців до листопада 2025 року імпорт із Китаю скоротився на 45%, що свідчить про пришвидшене роз’єднання двох найбільших економік світу.

Втім, падіння імпорту з Китаю частково компенсували поставки з інших азійських країн – зокрема Тайваню та В’єтнаму, що може вказувати як на заміщення китайських товарів, так і на зміну логістичних маршрутів. Імпорт із ЄС після весняного піку залишався нестабільним, а загальний обсяг імпорту США у листопаді 2025 року був приблизно на 4% нижчим, ніж роком раніше.

Євросоюз і Китай змогли переорієнтувати експорт. Попри скорочення поставок до США після березневого "передмитного" сплеску, загальний експорт ЄС зріс завдяки активнішій торгівлі з Великою Британією, Норвегією, Швейцарією, Туреччиною та іншими країнами. У третьому кварталі 2025 року фізичні обсяги експорту товарів ЄС досягли рекордного рівня, збільшившись на 3,6% у реальному вимірі порівняно з попереднім роком.

Китай також зберіг позитивну динаміку: попри різке падіння експорту до США, загальний обсяг поставок за підсумками року зріс на 6,6% у річному вимірі завдяки активнішій торгівлі з країнами Азії та ЄС. Таким чином, замість глобального спаду світ отримав масштабний перерозподіл торговельних потоків.

Водночас ефект для торговельного балансу США виявився неоднозначним. Дефіцит у жовтні 2025 року тимчасово опустився нижче 3% ВВП – до найнижчого рівня щонайменше з 2010 року, однак уже в листопаді знову перевищив цю позначку. Скорочення дефіциту у торгівлі з Китаєм і ЄС частково компенсувалося його зростанням із Мексикою та іншими країнами, що знову ж таки свідчить про перенаправлення потоків, а не їх зникнення.

Мита Трампа - останні новини

20 лютого Верховний суд США постановив, що президент Дональд Трамп не може використовувати надзвичайні повноваження для введення мит. Таке рішення показало рідкісну спробу суду обмежити владу президента США після того, як Трамп понад рік впроваджував політику за допомогою багатьох виконавчих наказів та посилався на рідко використовувані закони.

Після рішення суду Трамп заявив, що підвищить мита з 10% до 15% для всіх країн. За словами президента, впродовж наступних кількох місяців його адміністрація визначить та опублікує нові та юридично допустимі мита.

23 лютого стало відомо,що ЄС готовий відкласти ратифікацію торгової угоди з США, чекаючи пояснень від адміністрації Дональда Трампа щодо нового митного плану.

